Esenyurt'ta kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri, cadde ve sokaklarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçtiğimiz akşam etkisini artıran kar yağışı Esenyurt'u beyaza bürüdü. Vatandaşların yollarda mahsur kalmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, özellikle sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlar ve halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşımının kapanmamasını sağlıyor. Kar yağışının olumsuzluklarını en aza indirmek için gece boyunca da devam eden çalışmalarda tüm ana arter ve caddeler işlek hale getirildi. Kışla Mücadele Ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.