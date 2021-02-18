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Esenyurt'ta kışla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor

Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri, ilçede genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekipler, ibadethanelerin girişlerinde de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.


Esenyurt Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki karla mücadele çalışması devam ediyor. Vatandaşların kar yağışı sonucunda olumsuz etkilenmemesi için tüm cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüten ekipler, ibadethane önlerinde kar küreme ve tuzlama işlemi yaptı. Kışla Mücadele Ekipleri, kar olan ara sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

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