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Esenyurt'ta komşu kavgasında kan aktı

Esenyurt’ta komşu kavgasında kan aktı.

Esenyurt'ta komşu kavgasında kan aktı. Öfkeli komşu, aynı aileden 3 kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Polise direnen zanlı, özel harekat ekiplerince gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokak'ta yaşandı. Aynı sokakta yaşayan komşular arasında kavga çıktı. Öfkelenen adam, aynı aileden 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı polis ekiplerine teslim olmakta direnince, bölgeye özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Komşuların daha önce çocukları arasında yaşanan kavga nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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