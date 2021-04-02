Esenyurt'ta kömürlük yangını

Esenyurt'ta bir apartmanda kömürlük ve depo olarak kullanılan yerde, yangın çıktı. Yangına vatandaşların attığı izmaritin sebep olduğu iddia edildi.

Olay, Battalgazi Mahallesi 310'uncu sokakta bulunan 4 katlı bir binanın kömürlüğünde çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının gören vatandaşlar, “Odunlar var içeride izmarit atıldı sanırım” dedi.