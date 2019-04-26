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Esenyurt'ta korkutan çatı yangını havadan görüntülendi

Esenyurt’ta 5 katlı binanın çatısında çıkan korkutan yangın havadan ile görüntülendi.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan korkutan yangın havadan ile görüntülendi. Mahalleliyi sokağa döken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Yangın, sabah saat 10.00 sıralarında Sultaniye Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına merdivenler ile müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Büyük paniğin yaşandığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın havadan görüntülendi.

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