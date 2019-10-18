İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt’ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa dökerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa dökerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Esenyurt Sultaniye Mahallesi 632'nci sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının dumanını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Korkuya neden olan yangında mahalleli sokağa döküldü. Yangının çıktığı anlarda dumanlar yükselmesi ise cep telefonu kamerası görüntüsüne yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.