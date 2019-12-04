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Esenyurt'ta korkutan görüntü

Esenyurt’ta yeraltı kablolarındaki patlama ve dumanların çıkması paniğe neden oldu.

Esenyurt'ta yeraltı kablolarındaki patlama ve dumanların çıkması paniğe neden oldu. Yaşanan patlama ve panik anları kameralar tarafından kaydedildi.


Esenyurt Hürriyet Mahallesi Abanoz sokakta bulunan yer altı kablosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi ve dumanlar çıktı. Yaşanan olay sonrası paniğe kapılan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Patlamalar ve duman ekiplerin çalışmasıyla durduruldu.

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