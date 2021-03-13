İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta korkutan iş yeri yangını

Esenyurt’ta kozmetik eşyalar üzerine satış yapan bir iş yerinde kapalıyken çıkan yangın korkuttu.

Esenyurt'ta kozmetik eşyalar üzerine satış yapan bir iş yerinde kapalıyken çıkan yangın korkuttu.


Olay, Gökevler Mahallesi 2330 sokak'ta saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Kozmetik ürün satan ve kapalı olan iş yerinin 2'nci katında çıkan dumanlar üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.