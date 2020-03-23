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Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan beyaz eşya tamirhanesinde yangın çıktı.

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan beyaz eşya tamirhanesinde yangın çıktı. Yangında çok sayıda kişi mahsur kalırken, 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi yapan ve üzerlerine battaniye örten itfaiye ekipleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi.


Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan beyaz eşya tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangında çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenenlerin üzerine ilk müdahaleyi yapan ve battaniye örten itfaiye ekipleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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