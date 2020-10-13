Esenyurt'ta korkutan yangın

Esenyurt'ta 6 katlı bir binanın 5'inci katında çıkan yangında büyük panik yaşandı. Mahalleli sokağa dökülürken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 16:00 sıralarında Çınar mahallesi 1609 Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyürken evin içini bir anda duman kapladı. Evin içindeki vatandaşlar panikle dışarıya kaçarken, mahalleli ise sokağa döküldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.