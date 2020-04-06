Esenyurt'ta koronavirüs'e karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Sağlık ocağı, PTT ve eczaneler dezenfekte edildi

Esenyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki halkın yoğun kullandığı iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda sağlık ocağı, PTT ve eczanelerde çalışmalar başlatıldı. İlçede dezenfekte çalışmaları aralıksız sürecek.