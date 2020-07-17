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Esenyurt'ta kucağında bebekle yolun karşısına geçen kadına araba çarptı

Esenyurt’ta caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kucağındaki 1 yaşındaki bebeğine araba çarptı.

Esenyurt'ta caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kucağındaki 1 yaşındaki bebeğine araba çarptı. Bebek çarpmanın etkisiyle annesinin kucağından metrelerce öteye düşerken feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, saat 10.40 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Sevda Ağraz isimli kadın kucağındaki 1 yaşındaki Alaaddin Ağraz'a ismi bebeğiyle yaya geçidi olmamasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada İ.K. isimli sürücü hakimiyetindeki 41 ACA 053 plakalı araç hızla anne ve bebeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bebek annenin kucağından fırlayarak yola düştü.


Kazayı gören Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı anne ve çocuğuna ilk müdahaleyi yaptı. Bebek bir vatandaşın aracıyla hastaneye kaldırıldı. Anne ise olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Anne ve bebeğin ise vücudunda kırıklar olduğu, tedavilerine devam edildiği bilgisine ulaşıldı.


Yaşanan kaza anını anlatan bir vatandaş, "Çocuk annenin kucağındaydı annesinin kucağından fırlayıp 3-4 metre öteye düştü" dedi.


Feci kaza anı güvenlik kamerasında


Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Anne ve bebeğine aracın çarpmasının ardından 1 yaşındaki Alaaddin bebeğin ve annenin yola fırlaması görülüyor.

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