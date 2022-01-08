Esenyurt'ta kültür ve sanat rüzgarı esecek

Esenyurt Belediyesinin 15-24 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle online katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Söyleşiler, imza günleri, panellerin yapılacağı; Türkiye'de adını yazdıran sanatçıların, bilim adamlarının ya da kendi hayatında başarı hikâyeleri oluşturmuş kişilerin katılacağı bir kültür sanat etkinliği olacak” dedi.

Esenyurt Belediyesi, ilçede ilk defa geniş kapsamlı edebiyat ve sanat festivaline imza atıyor. 15-24 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. 10 gün boyunca devam edecek olan Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali'nde; imza günleri, söyleşiler, atölyeler, müzik dinletileri, canlı yayınlar, şiir dinletileri, yetişkin ve çocuk tiyatro oyunları, onur geceleri ve müzikaller olacak.

Festivalin tanıtım toplantısına Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, online katılarak konuşma yaptı. "Esenyurt'un daha güzel anılar oluşturması, daha güzel işlerle anılması için kültürle, sanatla, edebiyatla, sevgiyle, saygıyla ve başarı öyküleriyle anılması için birçok çalışma yaptık” diyen Başkan Bozkurt, “Bu sene bir atılım yılı olacak, dolayısıyla bunun başlangıcını da bir festivalle yapmış olmaktan mutluyum. Arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yaptı. Hedefimiz, Esenyurtluların hak ettiği değeri görmeleri, birbirlerini daha çok sevip saymaları, birlikte güzel işler yapmalarını sağlamak. Bu bağlamda bir başlangıç olacak. Türkiye'nin çok önemli insanlarının katılacağı bir festival olacak. İstediğimiz şu: Bu festivalin geleneksel hale gelmesi” şeklinde konuştu.

Edebiyat ve sanat festivali, birlik ve beraberliği güçlendirecek

Esenyurt'ta birçok farklı kökenden, inançtan, bölgeden ve ülkeden gelen insanların yaşadığını vurgulayan Başkan Bozkurt, farklılıkları renkli ve çok bileşenli zenginlik olarak gördüğünü ifade etti. Başkan Bozkurt, “İnşallah bu zenginliği çok bileşenli, çok kültürlü, renkli bir yaşama dönüştüreceğiz. Birbirini daha iyi anlayan, tek tip bakan değil birbirini anlamaya çalışan, empati kurabilen ve insanlarla dostluk, arkadaşlık kurarken kökenine inancına göre değil, insan olduğu için insani değerleri taşıdığı için oluşturmaya çalışan bir kente dönüşeceğiz” diye konuştu.

“Katılım sağlarsak çok faydalı olacak”

Bütün Esenyurtluları festivale davet eden Başkan Bozkurt, şöyle konuştu:

“Söyleşiler, imza günleri, paneller, Türkiye'de adını yazdıran sanatçıların, bilim adamlarının ya da kendi hayatında başarı hikâyeleri oluşturmuş kişilerin katılacağı bir kültür sanat etkinliği olacak. Bu programı kentin ileri gelenleri, kanaat önderleri ve Esenyurtlulardan onay almış kişiler olarak önce sizin görmenizi ve mümkünse sahip çıkmanızı da rica ediyorum. Zira bu hepimizin, Esenyurt'ta birlik ve beraberlik içinde yaşanması açısından çok önemli bir etkinlik olacak. Eğer izleyip, tanıtımına, katılımına katkı sağlarsanız, Esenyurtluların da mahallelerden, evlerden kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin de katılımını sağlarsak çok faydalı olacağını düşünüyorum. On tane gencin bile hayatına dokunsak, onları yanlış bir iş yapmaktan alıkoysak bile bence çok büyük bir kazanç olacak.”

Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Selçuk Günerhan, Belediye Başkan Yardımcıları; Cemal Güneysu, Veysel Bal, Halis Şimşek, Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, Ali Susuz, Hayrettin Babahan, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Gelecek Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Veysel Karatay, İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hakan Akkuş, Esenyurt Kent Konseyi, belediye meclis üyeleri, Esenyurt İl Dernekler Birliği, muhtarlar, belediye birim müdürleri, basın mensupları ve STK temsilcileri katıldı.