İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta kuyumcunun altın dolu çantasını çaldılar

Esenyurt’ta bir kuyumcu altın dolu çantayla evine girmek üzereyken silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı.

Esenyurt'ta bir kuyumcu altın dolu çantayla evine girmek üzereyken silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı. Yaşanan boğuşmada kuyumcunun oğlu silahla yaralandı. 3 soyguncu altın dolu çantayla birlikte kayıplara karışırken, 1 soyguncu yakalandı.


Olay, Esenyurt'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan bir şahıs elinde para dolu çantayla evine girmek üzereyken silahlı 4 kişinim saldırısına uğradı. Kuyumcunun çantayı vermek istememesi üzerine çıkan boğuşmada kuyumcunun oğlu silahla vurularak yaralandı. Olay yerine arabayla gelen soygunculardan 3'ü altın dolu çantayı alarak geldikleri arabaya binip olay yerinden kaçtı. Arabaya binmeyi başaramayan 1 soyguncu ise olay yerinde yakalandı. Kuyumcunun oğlu hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.