Esenyurt'ta kuyumcuyu soymak istediler, imitasyon altınları alıp kaçtılar: Hırsızlık anı kamerada

Esenyurt'ta maskeli ve silahlı iki hırsız, güpegündüz kuyumcu soydu. Dükkan sahibinden vitrindeki bilezikleri isteyen şahıslar, kadının eşinin gelmesi ile panikleyerek kaçtı. Bu sırada şahıslar, kadının hırsızlara verdiği imitasyon altınları alarak kaçtı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 10.40 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, maske ve şapkalı iki hırsız silahla bir kuyumcuya girerek vitrindeki altınları istedi. Kuyumcu kadın ise silah karşısında panikleyerek vitrindeki imitasyon bilezikleri hırsızlara verdi. Olayın yaşandığı sırada ise kuyumcu kadının eşinin dükkana gelmesiyle hırsızlar panikledi. Eşi ile hırsızlar arasında kısa süreli bir itişmenin ardından şahıslar, aldıkları imitasyon bilezikler ile kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan Ümit Cihan, “Hırsızlık bugün 10.40 sıralarında yaşandı. Şapkalı ve maskeli iki kişi dükkana geliyor. Bu şahıslar ilk başta müşteri gibi gözüküp ardından silah çekiyorlar. İçeride de o sırada bir kadın vardı. Eşi poğaça almaya giderken o dükkanda bekliyormuş. Hırsızlarda herhalde adamın gitmesini bekliyorlarmış. Daha sonra ise hırsızlar, kadına vitrindeki bilezikleri vermesini söylemişler. Vitrinde birkaç tane imitasyon bilezik varmış, Allah'tan kadının aklına onları vermek gelmiş. Hırsızlara o bilezikleri verdiği sırada da eşi gelmiş. Dükkanın içerisinde kısa süreli bir itişme yaşanmış. O sırada da hırsızlar kaçmış. Olayda herhangi bir yaralanma olmamış. Sadece iş yeri sahipleri paniklemiş” dedi.