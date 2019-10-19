Esenyurt'ta mahalleyi sokağa döken yangın

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalleliyi sokağa döken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın Üçevler Mahallesi 927'inci sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören apartman sakinleri kısa sürede dairelerini boşalttı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle'de büyük panik yaratan yangının dumanları kilometrelerce uzaktan da görüldü. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken kesin çıkış nedeni itfaiye raporundan sonra belirleneceği öğrenildi.