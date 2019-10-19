İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta mahalleyi sokağa döken yangın

Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalleliyi sokağa döken yangın kısa sürede söndürüldü.


Yangın Üçevler Mahallesi 927'inci sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören apartman sakinleri kısa sürede dairelerini boşalttı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle'de büyük panik yaratan yangının dumanları kilometrelerce uzaktan da görüldü. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken kesin çıkış nedeni itfaiye raporundan sonra belirleneceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.