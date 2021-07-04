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Esenyurt'ta mobilya dükkanında korkutan yangın

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde bir mobilya dükkanında çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde bir mobilya dükkanında çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Kısa sürede tüm caddeyi saran dumanlar korku dolu anlar yaşatırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, dükkan kullanılmaz hale geldi.


Saat 16.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar bir anda tüm caddeyi sardı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

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