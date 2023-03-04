Esenyurt'ta 'Okul Öncesi Çocuk Gelişimi' kursu

Kadınlar, Esenyurt Belediyesi Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM)'nde aldıkları ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi' kursu sayesinde meslek sahibi oluyor.

Vatandaşların meslek edinerek istihdama katılması için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından hayata geçirilen Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM), kadınlara umut olmaya devam ediyor. Merkezde verilen ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi' kursu ile kadınlar geleceğin yardımcı öğretmenleri olma şansını yakalıyor. Kursiyerler teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitimi, merkezde kendi çocuklarının bulunduğu kreşte yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Kursta, 0-6 yaş arasındaki çocukların; dil, öz bakım ve motor gelişimlerini kapsayan 380 saatlik eğitim veriliyor. Bu eğitimlerin ardından MEB onaylı ‘Yardımcı Öğretmen' Sertifikası alan kursiyerler ana sınıflarında, okul öncesi merkezlerde ve kreşlerde görev yapabiliyor.

“Hem anne hem öğretmen”

EMEĞİM'de verilen çocuk gelişimi kursu, annelere olduğu kadar çocuklara da fayda sağlıyor. Kreşte zamanının çok güzel geçtiğini belirten 6 yaşındaki Yusuf, “Burada arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum, çok eğleniyorum. Annem burada arkadaşlarıma öğretmenlik yapıyor, sonra bize de öğretmenlik yapıyor. Kısaca ‘hem anne hem öğretmen' diyorum” dedi.

“Bu kurs çok büyük bir avantaj”

Bir kız çocuğu annesi olarak gelişim konusunda kursun çok büyük faydasını gördüğünü belirten Mualla Bal, “Kursa katılma sebebim ilk başta kızımdı. Erken yaşta anne olduğum için onun tecrübesizliği beni korkutuyordu. Çalışmayı düşünüyordum, evde kendimi geliştiremediğim için bu kursa başvurdum. Bu kurs hem onun gelişimi açısından hem de kişisel gelişimim için çok büyük bir avantaj. Özellikle kızım üzerinde çok büyük etkisi oldu. Buradaki öğrendiklerimle doğrularımı ve yanlışlarımı görebiliyorum” diyerek bu imkanı sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

“Bir çocuğu anlayabilmeyi öğrendim”

Genç bir çocuk gelişimci adayı olan Mücra Nur Özkan ise şöyle konuştu: “Esenyurt Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisiyim. Akademik yönün dışında da çocukları tanımak ve yorumlayabilmek istedim. Burada yanlışlarımızı doğruya çevirebiliyoruz. En büyük katkısı bu. Buraya kardeşimle geliyorum, hem bir abla hem de bir öğretmen olmaya çalışıyorum. Bu kurs bana bir çocuğu anlayabilmeyi öğretti. İyi ki gelmişim”