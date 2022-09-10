Esenyurt'ta okullar eğitime hazır hale getiriliyor

Esenyurt Belediyesi, 12 Eylül'de başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla Esenyurt Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, okulları baştan sona dezenfekte edip ilaçlayarak eğitime hazır hale getiriyor. İlaçlama çalışmasında; okulların sınıflarından tuvaletlerine, asansöründen merdiven trabzanlarına, koltuklardan koridor kenarlarına kadar özenle temizleniyor. Yürütülen çalışmalarla, 12 Eylül'de açılması planlanan okullar, eğitime hazır hale getiriliyor.