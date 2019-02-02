Esenyurt'ta okullar sömestr sonrasına hazır

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki okullarda temizlik, dezenfekte ve bahçelerde bakım çalışması yaparak okulları eğitim döneminin 2'inci yarısına hazır hale getirdi.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü sömestr tatili boyunca Esenyurt'ta bulunan okulları temizledi. 2018-2019 eğitim döneminin ilk yarısının bitmesiyle çalışmalara başlayan ekipler ikinci yarıyılın ilk ders zili çalmadan ilçede bulunan 103 okuldan 60'ının temizlik ve bakımını tamamladı.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda Esenyurt Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilk ve ortaokul ve liselerin sınıf, koridor, lavabo ve diğer ortak kullanım alanları dip köşe temizlenerek mikroplardan arındırıldı. Okul içerisinde temizlik devam ederken bahçelerinde bakımı yapıldı, ağaç ve bitki dipleri çapalanıp budandı, bahçeler temizlendi. Hafta sonu da çalışacak olan ekipler öğrenciler sınıfa girmeden tüm okulların temizliğini tamamlamış olacak.

Çocuklarımız hijyenik ortamlarda okusun

Esenyurt genelindeki okulların temizlik işlerini büyük bir özveriyle yürüttüklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilisi Ercan Atmaca, "Sömestr tatiline girdik, bazı okullarımızın tadilatları oldu. Tadilat sonrasında da gereken temizlik işlemleri ekiplerimiz tarafından yapıldı. Çocukların daha hijyenik bir ortamda ders işleyebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlisi Şahin Çelik ise okulların peyzaj alanlarında ağaç budaması, ağaç dikimi, yeşil alan temizlikleri çapalama gibi işlemleri yaptıklarını belirterek, "Sömestr tatillerinde ve yaz aylarında ağırlık verdiğimiz bu çalışmaların yanı sıra okullarımızın bahçesinde bulunan bank, çöp kovası, voleybol, basketbol potası bunların bakım ve onarımını da yapıyoruz. Esenyurt genelinde tüm okullarda bu tür çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Daha temiz daha güzel bir Esenyurt için çalışan Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç halinde çevre ilçelerin okul, ibadethane gibi temizlik ve peyzaj ihtiyaçlarında yardımcı oluyor. Ekipler aynı zamanda okul temizleme çalışmalarını her ay düzenli olarak sürdürüyor.