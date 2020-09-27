İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta öldürülen taksici kardeşler, son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt’ta dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden 2 kardeş Cengiz ve Yavuz Dayanmaz, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Esenyurt'ta dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden 2 kardeş Cengiz ve Yavuz Dayanmaz, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.


Dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda bulunan taksi durağında çıkan kavgada ağır yaralanarak hayatını kaybeden Cengiz ve Yavuz Dayanmaz kardeşler, Esenyurt Gülvadi Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Olayda öldürülen bir diğer kişi Sinan Öztürk'ün cenazesinin ise defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.