Esenyurt'ta öldürülen taksici kardeşler, son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt'ta dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden 2 kardeş Cengiz ve Yavuz Dayanmaz, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda bulunan taksi durağında çıkan kavgada ağır yaralanarak hayatını kaybeden Cengiz ve Yavuz Dayanmaz kardeşler, Esenyurt Gülvadi Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Olayda öldürülen bir diğer kişi Sinan Öztürk'ün cenazesinin ise defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildiği öğrenildi.