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Esenyurt'ta öldürülen taksicinin katil zanlıları yakalandı

Esenyurt’ta çıkan kavgada öldürülen taksicinin katil zanlıları yakalandı.

Esenyurt'ta çıkan kavgada öldürülen taksicinin katil zanlıları yakalandı.


Ağustos ayında Esenyurt'ta meydana gelen olayda, taksiciler arasında çıkan kavgada Taner Aras (40) isimli taksi şoförü vurularak hayatını kaybetmişti. Polis, olayın ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 şüpheli 21 Ekim'de yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan Rahmi K. (31) ve Emrah K.'nın (27) 14'er suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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