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Esenyurt'ta otelin 8. katından düşerek ölen kızın cenazesi adli tıpa kaldırıldı

Esenyurt’ta sabaha karşı 11 katlı bir otelin 8’nci katından düşerek hayatını kaybeden kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt'ta sabaha karşı 11 katlı bir otelin 8'nci katından düşerek hayatını kaybeden kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda biri kızın kuzeni 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otelde yaşanmıştı. İddiaya göre, Zerda Curka (17) genç kız otelin 8'nci katından metrelerce yüksekten düşerek önce bina çıktısının balkon korkuluğuna ardından da yere düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili birisi genç kızın kuzeni 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Öte yandan, genç kızın önceden cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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