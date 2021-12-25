Esenyurt'ta parkta 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt'ta dün akşam 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz (31) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Kadir Topbaş Parkı içerisinde gerçeklemişti. 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz alışveriş için evden çıktığı sırada internetten tanıştığı Erdal D. isimli şahıs tarafından takip edilip park içerisinde 15 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Yılmaz'ın cenazesi Kıraç Uhud Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmaklı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazında konuşan Yılmaz'ın bir komşusu, "Çok seviyordum kendisini böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. Aynı mahallede oturuyoruz, çok severdik. Çok üzgünüm. Kim yaptıysa o da onun gibi olsun, idam etsinler gerekirse. Kimseye sıkıntılarını söylemezdi. 3 çocuğu var, eşinden de ayrılmıştı anlaşamadığı için. Allah bizlere de sabırlar versin" dedi.