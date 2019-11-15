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Esenyurt'ta paten çalan 2 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı

Esenyurt’ta bir kırtasiye dükkanının önüne gelen 2 çocuk, dükkanın önünde satılmak için bulunan sepetteki bir çift pateni saniyeler içerisinde çaldı.

Esenyurt'ta bir kırtasiye dükkanının önüne gelen 2 çocuk, dükkanın önünde satılmak için bulunan sepetteki bir çift pateni saniyeler içerisinde çaldı. Çocukların çevreyi gözetlediği ve pateni çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, dükkan sahibi çocuklardan şikayetçi olmadı.


Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre kırtasiye dükkanının önüne satılmak için sepet içerisinde bulunan bir çift pateni gözüne kestiren küçük yaştaki 2 çocuk, bir süre etrafı gözetledikten sonra patenlerin yanına geldi. Ellerinde bulunan poşetlerle sepet başına gelen çocuklar, dükkan içerisindeki çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanmak için vakit kolladı. Sepetin önünde bulunan kız çocuğu çalışanların görüş açısını kapatırken arkasında bulunan erkek çocuk el çabukluğuyla patenleri koltuğunun altına alarak kırtasiyenin önünden uzaklaştı. Hırsızlık yapmamışçasına rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 çocuğun tüm bu anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı tesadüfen fark eden dükkan sahibinin ise 2 çocuktan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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