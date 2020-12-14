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Esenyurt'ta polisi bile şaşırtan olay

Esenyurt’ta gece kartalı olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçilerinin şüphelenip durdurduğu bir şahsın üzerinde, kemer görünümlü kılıfın içinde çıkan 60 santimlik döner bıçağı şaşırttı.

Esenyurt'ta gece kartalı olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçilerinin şüphelenip durdurduğu bir şahsın üzerinde, kemer görünümlü kılıfın içinde çıkan 60 santimlik döner bıçağı şaşırttı.


Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde bekçiler tarafından sokak üzerinde durdurulan bir şahsın şüpheli tavırları dikkatten kaçmadı. Şahsın detayları aramasında belindeki kemerin bir kılıf olduğu ve içerisinde 60 santimlik döner bıçağı bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken bıçağın saklanma şekli bu kadarına da pes dedirtti.

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