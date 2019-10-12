Esenyurt'ta polisle çete üyeleri arasında çatışma

İstanbul Esenyurt'ta gasptan aranan 4 kişilik çete üyesiyle polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 4 çete üyesi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılardan birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir cezaevi firarisinin de bulunduğu 4 kişilik gasp çetesi, cadde üzerinde uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Çete üyeleri kaçtıkları sırada silahlarla polise ateş etmeye başladı. Polis ekiplerinin hemen karşılık verdiği çatışmada, gaspçılardan Tolga Karakuş yaralandı. Diğer 3 kişi ise ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Cadde üzerinde geniş güvenlik alındı

Yaşanan olay sonrasında çok sayıda çevik ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler geniş güvenlik önlemi alırken, caddeyi trafiğe kapattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.