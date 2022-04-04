Esenyurt'ta Ramazan ayı etkinlikleri

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini tüm Esenyurtlulara yaşatabilmek amacıyla Eski Belediye Bahçesi'nde renkli Ramazan etkinlikleri gerçekleştiriyor.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte Esenyurt Belediyesi Ramazan coşkusunu yansıtan etkinlikler gerçekleştiriyor. Etkinlikler çerçevesinde iftar ve teravih sonrasında Esenyurtlu vatandaşlar eski Ramazan günlerini yeniden yaşayacak. 6-30 Nisan tarihleri arasında Ramazan ayının maneviyat yüklü atmosferinin doyasıya yaşanacağı etkinliklerde; dini sohbetler, Türk Sanat Müziği dinletileri, Türk Tasavvuf Müziği dinletileri, Semazen gösterileri, Meddah gösterileri, canlı Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla ve gölge oyunları, orta oyunu gösterileri, tiyatro oyunları ve yarışmalar yer alacak. Eski Belediye Bahçesi'nin şenlik alanına dönüşeceği etkinliklerde vatandaşlara, Ramazan'a özel ikramlarda bulunulacak.

Esenyurt Belediyesi Ramazan Etkinlikleri 6-10 Nisan Programı şöyle:

"6 Nisan Çarşamba, saat 21.00 Hacivat Karagöz (Canlı) Oyunu ve Aşuk Maşuk Gösterisi

7 Nisan Perşembe, saat 21.00 Orta Oyunu ve Kanto Gösterisi

8 Nisan Cuma, saat 21.00 Kukla ve Aşuk Maşuk Gösterisi - 21.30 Prof. Dr. Mehmet Okuyan ile Sohbet

9 Nisan Cumartesi, saat 21.00 Masalcı Nine ve Kâtip Zenne Gösterisi - 21.30 Sufi Meşk ile Tasavvuf Müziği Dinletisi

10 Nisan Pazar, saat 21.00 Hacivat Karagöz (Gölge) Oyunu ve İllüzyon Gösterisi - 21.30 Zihni Göktay ile Anlatı-Meddah Gösterisi".