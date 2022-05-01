Esenyurt'ta Ramazan coşkusu Abdurrahman Önül konseri ile sona erdi

Esenyurt Belediyesi, Ramazan etkinliklerinin son gününde sanatçı Abdurrahman Önül'ü Esenyurtlularla buluşturdu.

Esenyurt Belediyesi'nin 11 ayın sultanı Ramazan ayında eski belediye bahçesinde düzenlediği etkinlikler, Abdurrahman Önül'ün ilahi konseri ile sona erdi. Renkli ve eğlenceli Ramazan etkinliklerinde tasavvuf müziğinden gölge oyunlarına, çeşitli gösterilerden söyleşilere kadar Esenyurtlulara Ramazan ayının huzuru yaşatıldı. Ramazan ayı boyunca düzenlenen oyun alanı ile çocuklar da gönüllerince eğlendi. Vatandaşlara çok sayıda hizmetin sunulduğu Ramazan Çarşısı'nda ise belediye bünyesindeki EMEĞİM ve Güçlü Kadınlar Kooperatifi kursiyerlerinin ürettiği el emeği ürünler büyük ilgi gördü. Ramazan etkinliklerinin son gününde de yüzlerce Esenyurtlu aynı manevi coşkuyla Ramazan'ı uğurladı.

“Esenyurt'u seviyoruz, iyi ki burada olduk”

Ramazan etkinlikleri hakkında konuşan Abdurrahman Önül, “Pandemiden dolayı insanlar sıkılmış ve bunalmıştı. Bu Ramazan'da insanların yüzüne bir mutluluk ve huzur geldi. Bu etkinlikler iyi ki oldu. İnsanlarımızın ihtiyacı vardı. Esenyurt'u seviyoruz, iyi ki burada olduk” dedi.