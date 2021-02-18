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Esenyurt'ta Regaip Kandili öncesi ibadethaneler temizlenerek dezenfekte edildi

Esenyurt Belediyesi, Regaip Kandili öncesi vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki ibadethaneleri dip köşe temizleyerek, dezenfekte etti.


Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneleri de dip köşe temizliyor. Regaip Kandili öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dahilinde camilere giderek halıları yıkadı; cam, kapı, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların da temizliğini yaptı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında temizlenen ibadethaneleri dezenfekte etti.

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