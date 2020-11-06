Esenyurt'ta rehin tutulan 14 Afganistanlı kurtarıldı

Esenyurt'ta çete üyeleri tarafından yurt dışına gönderme vaadiyle rehin tutulan 3'ü çocuk, 2'si kadın 14 Afganistanlı polisin operasyonu ile kurtarıldı. Operasyonda, evde bulunan 2 Afgan çete üyesi ile bir kurusıkı tabanca, bıçak ve bir miktar plastik kelepçe ele geçirdi.

Esenyurt'ta bir evde Afgan mültecilerin rehin tutulduğu ihbarı Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Afgan mültecilerin Pınar Mahallesi'deki bir binanın bodrum katında tutulduğunu belirledi. Söz konusu adrese dün operasyon yapan ekipler, kapıyı çaldıklarında evden "bizi kurtarın" sesleri duydu. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, içeride 3'ü çocuk, 2'si kadın 14 Afganistan uyruklu kişinin rehin alındığını tespit etti. 14 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Operasyonda, evde bulunan 2 Afgan çete üyesi ile bir kurusıkı tabanca, bıçak ve bir miktar plastik kelepçe ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada yurt dışına gönderme vaadiyle mültecilerle anlaşan çete üyelerinin, daha sonra söz konusu adreste silahla tehdit ederek rehin aldığı öğrenildi. Çete üyelerinin işkence ettiği mültecilerin yurt dışındaki yakınlarından para talep ettiği belirlendi. Mülteciler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.