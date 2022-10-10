Esenyurt'ta Resul Dindar rüzgarı

Esenyurt Belediyesi tarafından Kardeş Kültürler Festivali düzenlendi. Festivale, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı. Festivalde, ünlü şarkıcı Resul Dindar sahne aldı. Esenyurtlu vatandaşlar, Resul Dindar'ın şarkılarıyla unutulmaz bir gece geçirdi.