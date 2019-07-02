Esenyurt'ta sahte polislerden gasp

Esenyurt'ta bir marketin önünde kendilerini polis olarak tanıtarak Libya uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM'den para çeken Sadek M. (25) isimli Libya uyruklu şahıs, cadde üzerindeki markete girdi. Alışveriş sonrası marketten çıkan Sadek M.'nin yanına gelen 2 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtarak Sadek M.'nin üzerindeki paraları vermesini istedi. Bunun üzerine Sadek M. ve şüpheliler arasında tartışma çıktı. Gözcülük yapan diğer şüpheli de arkadaşlarının yanına gelerek tartışmaya dahil oldu. Parasını vermemek için direnen Sadek M., 3 şüpheli tarafından darp ve gasp edildi. Şüpheliler, Sadek M.'nin üzerindeki 600 dolar ve 2 bin TL'yi gasp ederek kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Markete ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin olay yerine gelirken kullandıkları aracı tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını de inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin olay yerinden ayrılırken ayrı araçları kullandıklarını belirledi. 2 şüphelinin kendilerine ait araçla, diğer şüphelinin ise bir ticari taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Olay yerinden taksi ile ayrılan şüphelinin parası olmadığı için taksi ücretini ödeyemediği, bu sebeple arkadaşlarını arayıp onlarla İncitepe Mahallesi 911. Sokak'ta buluşarak çaldıkları para ile taksi ücretini ödedikleri öğrenildi. Şüphelilerin geçtiğimiz Cumartesi günü gasp olayında kullanılan araçla Hadımköy Yolu Bulvarı üzerinde gittiğini tespit eden polis, araç içerisindekilere dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şüpheliler, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerden Fehmi G.'nin (27) 14, Ahmet G.'nin (28) 5, Sedat A.'nın (23) ise 7 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Kendilerini polis olarak tanıtarak Libya uyruklu Sadek M.'yi gasp eden 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarına, gasp ve darp anları saniye saniye yansıdı. Şahıslardan birinin olay yerinden ayrılırken bindiği taksinin ücretini ödemek için arkadaşlarıyla buluştuğu, arkadaşlarından aldığı parayla taksinin ücretini ödediği anlar da görüntülere yansıdı.