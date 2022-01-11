Esenyurt'ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında

Esenyurt'ta gece saatlerinde sokakta dolaşan 2 hırsız, 1. kattaki evin balkonuna asılan battaniyeyi çaldı. Bir aracın üstüne tırmanarak hırsızlık yapan biri kadın 2 şahsın ilginç hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde yaşandı. Sokakta dolaşan 2 hırsız, bir apartmanın 1. katındaki balkonda asılı duran battaniyeyi gözlerine kestirdi. Hırsızlar etrafı kontrol ettikten sonra battaniyeye ulaşmak için bir süre uğraştı. Ulaşamayacağını anlayan şüpheliler park halindeki hafif ticari aracın üstüne çıkarak battaniyeyi çaldı. Yaşanan olayı sabah uyandığında fark eden ev sahibi, “Hanım battaniyeyi yıkayıp asmış ipe. Saat 2 buçuk civarında bir kadın bir erkek etrafı kontrol etmişler gelmişler hoplamışlar battaniyeyi almak için ama tutamamışlar. Daha sonra arabanın üstüne çıkmışlar zıplayıp battaniyeyi almışlar ve sonrasında ise kaçmışlar. Sabah uyandım işe gideceğim battaniye yoktu. Baktım yok. Komşulara sordum güvenlik kamerasına baktılar. Battaniyeyi çalmışlar. İsteler vermezdim gitsin çalışsınlar. İlk defa böyle bir şey oldu” dedi.

Ulaşmak için kadın şüpheli arabanın üstüne çıktı

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir kadın 2 şüphelinin sokakta dolaşması ve sonrasında balkonda asılı battaniyeye ulaşmak için zıplamaları görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadın şüphelinin erkek şüphelinin yardımıyla aracın üstüne çıkıp battaniyeyi aşağıya doğru çekmesi görülüyor.