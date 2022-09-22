Esenyurt'ta şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yemek programı düzenlendi

Esenyurt'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yemek programı düzenlendi. Gazilerin, belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a 81 il ile Kore ve Kıbrıs'tan alınan şehit toprağı hediye ettiği programda, belediyenin müzik öğretmenleri de gece boyunca kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Esenyurt Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yemek programı düzenlendi. Programa Başkan Bozkurt'un yanı sıra Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul 3. Bölge Avcılar Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, Şehit Aileleri Derneği Esenyurt Şube Başkanı Yücel Karakaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Esenyurt Şube Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş, DP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atmaca, siyasi parti ve kent konseyi temsilcileri de katıldı.

Gazilerin, Başkan Bozkurt'a 81 il ile Kore ve Kıbrıs'tan alınan şehit toprağı hediye ettiği programda, belediyenin müzik öğretmenleri de gece boyunca kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Esenyurt'ta gaziler ve şehitler için geleneksel hale getirilen programda konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnettarlığımı buradan belirtiyorum. Bugün burada özgürce yaşamamızın en büyük payı onlarındır” diye konuştu.

Bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz

Bundan sonraki süreçlerde bu tür programların devam edeceğini belirten Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Güvenlik, güvendiğimiz birçok ülkeden daha önemli. Biliyorsunuz birçok ülkenin tarih boyunca bu topraklarda gözü olmuştur. Bu vatan için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkıyor; bu duygu ve düşüncelerimizi de çocuklarımıza, torunlarımıza aktardığımız için birlik ve beraberliğimizi koruyoruz. Bu vatan için canlarını ortaya koyan her biri canı ayrı ayrı anmayı ihmal etmeyelim. Biz bu etkinliğin üçüncüsünü yapıyoruz. Daha önce yapılmaması başka bir sorun. Bundan sonra da devam ettireceğiz.”

İlk defa gazi olarak tanıtıldık

Başkan Bozkurt sayesinde Esenyurt'ta gazi olarak tanıtıldıklarını ifade eden Gazi Akbey Yıldız şöyle konuştu: “25 yıldır Esenyurt'tayım. Üç dört tane belediye başkanı geçti. İlk defa Sayın Başkanımız bizi gazi olarak tanıttı, kimse bizi gazi olarak tanımıyordu. Bizi Esenyurt'a tanıttı. Ona minnettarız.” Kıbrıs Gazisi Aziz Tuna ise “Gaziler Günü'müzde bizi yalnız bırakmayan Sayın Başkanımız Kemal Bey'e teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Kendileri her zaman yanımızda” dedi.