İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor

Esenyurt Belediyesi, sel felaketinin ardından silmeye devam ediyor.

Zarar gören 200 ev ve iş yerinde balçıklar temizleniyor, molozlar kaldırılıyor, yol ve kaldırımlar yenileniyor, halk sağlığı için ilaçlama yapılıyor.


10 Temmuz Pazar günü meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşımasının ardından Yeşilkent ve Pınar Mahalleleri'nde su baskınından zarar gören 200 ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları devam ediyor. Yaşanan felaket sonrasında çalışmalarına ara vermeden devam eden Esenyurt Belediyesi, selzedeleri yalnız bırakmıyor. Çalışmalar son hızıyla devam ederken Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Babahan da ekiplerle birlikte sahada yapılan çalışmaları inceledi.



Felaketin izleri siliniyor


Esenyurt Belediyesi, Yeşilkent ve Pınar Mahalleleri'nde su altında kalan 200 ev ve iş yerinde balçıkları temizliyor, halk sağlığı için ilaçlama yapıyor, iş makineleriyle molozları kaldırıyor, yol ve kaldırımları yeniliyor. Felaketin yaşandığı evlerde temizlik çalışmaları devam ederken KYK yurduna yerleştirilen selzede 90 aileyi ziyaret eden Esenyurt Belediyesi ve İBB ekipleri, ailelere süt, bebek bezi, kıyafet, iç çamaşırı, hijyen seti ve kişisel bakım ürünleri ulaştırarak dayanışmada bulundu.

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