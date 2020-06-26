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Esenyurt'ta selde zarar gören çiçeklerin yerine yenisi dikildi

Esenyurt’ta etkili olan sel sonrası iş yerinin önündeki çiçekleri zarar gören esnafa, 450 begonya hediye edildi.

Esenyurt'ta etkili olan sel sonrası iş yerinin önündeki çiçekleri zarar gören esnafa, 450 begonya hediye edildi. Ekipler eski çiçeklerin yerine yenilerini dikti.


Esenyurt'ta etkili olan sel sonrası hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor. Pınar Mahallesi'nde Hanımeli Kafenin sahibi Safiye Aşık, selden zarar gören çiçeklerinin yerine yenisini istedi. Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Aşık'a 450 adet begonya hediye etti. Ekipler begonyaları saksılara ekerek Aşık'a teslim etti.

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