İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta selden kurtarılan çocuklar taburcu oldu

Esenyurt’ta yaşanan sel felaketinde vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan ve hastanede tedavileri tamamlanan Suriyeli çocuklar, ailelerinin kaldığı otele yerleştirildi.

Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinde vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan ve hastanede tedavileri tamamlanan Suriyeli çocuklar, ailelerinin kaldığı otele yerleştirildi.


Esenyurt'ta yaşanan sel baskınında kurtarılarak hastanede tedavi altına alınan Suriyeli 3 çocuk, iyileşerek ailelerin kaldığı otele yerleştirildi. Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan çocuklara, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, eksikliklerini gidermek ve sağlık durumlarını kontrol etmek için ziyarette bulundu. İlk günden itibaren çocuklar ve ailelerinin yanında olan ekipler, aileye ilaç, temel ihtiyaç malzemeleri ve psikolojik destek vermeye devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.