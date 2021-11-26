Esenyurt'ta servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta okul servisinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Çınar Mahallesi 1467. Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. yönetimindeki 34 LEK 846 plakalı okul servis aracı, annesiyle yolda yürüyen 4 yaşındaki Vedat Turgay'a çarptı. Servis aracının altında sürüklenen minik çocuk kanlar içinde yerde kaldı. Minik çocuğu annesi aracın altından çıkarırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Turgay'ı hastaneye kaldırırken, çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği sürücü olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Servis aracı polis tarafından otoparka çekilirken, küçük çocuğun ayakkabısının aracın altında olduğu görüldü.

Kazaya tanık olan Emrah Olgun, "Bir kadın arabanın altından çocuğu çekmeye çalışıyordu. Servisçi, millet bağırınca durdu. Adamın korkudan rengi atmıştı. Çocuk hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kucağından diğer çocuğunu bırakıp yardıma koştu

Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun servis aracı altında sürüklendiği ve annenin diğer çocuğunu kucağından yere bırakıp araç altında kalan oğlunu kurtarmaya çalıştığı görüldü.