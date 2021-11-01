İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt'ta şiddet gören köpek koruma altına alındı

Esenyurt’ta bir sitede sahipli bir köpeğin şiddet gördüğü görüntüler üzerine harekete geçen polis ve belediye ekipleri köpeği koruma altına aldı.

Esenyurt'ta bir sitede sahipli bir köpeğin şiddet gördüğü görüntüler üzerine harekete geçen polis ve belediye ekipleri köpeği koruma altına aldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişi, gece saatlerinde köpeğini sokakta tekme tokat dövdü. Bu olayı gören bir vatandaş o anları kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla şiddet uygulayan şahıs büyük tepki topladı. Harekete geçen polis ve Esenyurt Belediyesi ekipleri şahsı tespit ederek gözaltına aldı. Sahipli olduğu köpeği ise koruma altına alınarak veteriner işlerine teslim edildi. Belediye'den yapılan açıklamada ise köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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