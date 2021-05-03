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Esenyurt'ta silahlı kavda 1 kişi ağır şekilde yaralandı

Esenyurt’ta meydana gelene silahlı kavgada bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Esenyurt'ta meydana gelene silahlı kavgada bir kişi ağır şekilde yaralandı.


Olay, Esenyurt'ta Güzelyurt Mahallesinde Mimarsinan Caddesinde 5 katlı binanın altında bulunan dükkanda meydana geldi. İddiaya göre; kimlikleri belirsiz 3 kişi, Doğukan Çalışır'a ait işyerinin önüne geldi. Bir kişi işyerine girip, Çalışır ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli Çalışır'a silahla ateş açtı. Bel, bacak ve sırtına isabet eden 4 kuşunla yaralanan Çalışır, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışır'ın durumunun ağır olduğu kaydedildi.


Saldırganlar olayın ardından geldikleri araçla kaçarken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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