Esenyurt'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Esenyurt'ta cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken olay anı anbean kameraya yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birlerine silah, sandalye, sopa ve ayaklı askılıklarla saldırdı. Yaşanan çatışmada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Kavga anları olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin elinde silahla kaçarken ateş ettiği, kurşunların aracın camına isabet ettiği, kovalayanların ise ellerinde sandalye ve ayaklı askılıkla vurmaya çalıştığı görünüyor.