Esenyurt'ta silahlı saldırı, 1 yaralı

Esenyurt'ta lüks site içindeki bir dükkanın önünde duran şahsa silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks site içindeki bir dükkanın önünde duran erkek şahsa, kimliği belirsiz kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle defalarca silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu şahıs ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği yerdeki mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü.