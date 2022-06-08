Esenyurt'ta site içerisinde alkol aldığı iddia edilen kadınları tekme tokat dövdüler

Esenyurt'ta bir grup kadın, oturdukları sitenin bahçesinde alkol aldıkları iddiasıyla darp edildi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, Ayşe T., misafirliğe geldiği teyzesi ile beraber sitenin kamelyasında içki içmek istedi. Bu sırada bira içtiğini gören diğer site sakinleri Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. tepki gösterdi. Kamelyaya gelen 3 erkek, iddiaya göre kadınları darp etti. Aldıkları darbeler sonucu Ayşe T. ve yanındakiler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlılar Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Zeki ve Cihan A. tutuklanırken, Emrah A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.