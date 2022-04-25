Esenyurt'ta sokak hayvanlarına destek sürüyor

Esenyurt Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için su ve mama desteğine devam ediyor. Ramazan ayı boyunca belirlenen besleme noktalarına mama ve su bırakan ekipler, hayvanların rutin kontrollerini de sağladı. Özellikle kedi ve köpeklerin yaşadığı alanlara bol bol mama ve su bırakan ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.