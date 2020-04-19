Esenyurt'ta sokakta yatan adam eşi tarafından zehirlendiğini iddia etti

Esenyurt'ta sokakta yerde yatan adam eşinin kendisini zehirlendiğini iddia ederek, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırırken, adam hakkında eşine şiddetten şikayetin olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yatan erkek bir şahıs, vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısla konuşmaya çalıştı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs, eşinin kendisini zehirlediğini bu yüzden evden çıktığını iddia etti. Apartman önünde yatan kişi ile polis bir süre konuşmaya çalıştı. Bir süre yerde yatmaya devam eden şahsı, polis kaldırarak apartman merdivenine oturttu. Ardından gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, yerde yatan şahıs hakkında, eşine şiddetten şikayetin olduğu öğrenildi.