Esenyurt'ta sorunlar yeşillendirmeyle çözülüyor

Esenyurt'a yapılan çevre düzenlemeleriyle, belirlenen bölgelerde hem trafik sorunlarının önüne geçiliyor hem de ağaç dikim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İlçe genelindeki çevre düzenlemelerine devam eden Esenyurt Belediyesi, sorunları yeşillendirme çalışmalarıyla çözüyor. Bu çerçevede Akevler Mahallesi 1063. ve 1058. sokaklarda yapılan çalışmalarda, kaldırıma park edilerek trafik sorunu oluşturan araçların önüne geçmek için ağaç dikimi gerçekleştirildi. Dikilen ağaçlarla hem oluşabilecek trafik sorunları ortadan kaldırıldı hem de daha yeşil bir çevre düzenlemesi sağlandı.

“Yeşillendirmeyle beraber yanlış park etmeyi engelledik”

İlçede ağaç dikim çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumlusu Suna Kahveci, “Bu bölgedeki kaldırıma çok fazla araç park ettiği için yayaların geçişini engellemekteydi. Bu konuda bir talep geldi, tespitlerimizi yaptık, ağaç dikimine uygun olduğunu gördük ve ağaç dikimlerine başladık. Ağaç dikerken çevreyi yeşillendirmiş olmakla beraber kaldırıma yapılan yanlış parkları da engellemiş olduk. Bu şekilde vatandaşlardan gelen talepler istikametinde ağaç dikimlerine devam edeceğiz” dedi.