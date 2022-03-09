Esenyurt'ta step aerobik derslerine kadınlardan yoğun ilgi

Esenyurtlu kadınlar, Esenyurt Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mustafa Akboğa Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde profesyonel eğitmenlerce verilen step aerobik derslerinde hem egzersiz hareketlerini öğreniyor hem de stres atıyor.

İlçe genelinde spor faaliyetlerine devam eden merkezde haftanın üç günü, Esenyurtlu kadınlara step aerobik dersleri veriliyor. Müzik eşliğinde verilen derslerde kadınlar hem güç ve kuvvet hareketlerini öğreniyor hem de keyifli dakikalar geçiriyor. Profesyonel eğitmenlerle verilen dersler stres seviyesini ve kalp damar hastalıklarını azaltmaya, daha kuvvetli kemiklere sahip olmaya ve kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı oluyor. Ücretsiz olan step aerobik derslerinde kadınlar, günün yorgunluğunu atmış oluyor.

“Amacımız, güç ve kuvvet hareketlerini yapmak”

Bütün Esenyurtlu kadınların bu faaliyetlerden faydalanması gerektiğine vurgu yapan Step Aerobik Eğitmeni Nuray Şahin, “Buradaki amacımız, müzik eşliğinde tempolu bir şekilde kadınlarımızla birlikte güç ve kuvvet hareketlerini yapmak. İlk 15 dakikamızı ısınmayla, 20 dakikamızı step boardla, son 15 dakikamızı da yer egzersizleriyle bitirdik” şeklinde konuştu.

“Evde hareketsiz kalıyoruz”

Step Aerobik derslerine katılan Lütfiye Arslan, Esenyurt'taki spor faaliyeti kursuna yazıldığını söyleyerek, bu imkânları sunduğu için Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti. Derslere katılan Meltem Yalçın ise, “Belediyenin bu tür etkinliklerinin olması bizim için çok iyi. Evde çok hareketsiz kalıyoruz. Bizim için ve gelmek isteyen bütün kadınlarımız için örnek olabilir. Verilen hizmetlerden dolayı çok memnunum” dedi.