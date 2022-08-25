Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk son anda kurtarıldı

Esenyurt'ta sağanak yağışta sulara kapılan bir çocuk, son anda kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta sabah etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları adeta dereye döndürdü. Sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi, sulara kapıldı. Şiddetli şekilde akan suların içerisinde düşe kalka ilerleyen çocuk, bir anda gözden kayboldu. Sularda sürüklenen çocuk, bir araca tutundu. Yardıma koşan vatandaşlar çocuğu kısa sürede kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.