Esenyurt'ta taciz cinayetinin detayları ortaya çıktı

Esenyurt'ta yaşanan taciz cinayetinin detayları ortaya çıktı. Karısını taciz ettiği iddiasıyla komşusunun kapısına dayanan şahıs, kapıda ateş etti. Evden çıkan komşusunun oğullarının yaşanan arbedede silahı ele geçirerek vurduğu şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gökhan Karabulut'un hamile eşi, apartmanda oğulları ile birlikte yaşayan komşusu tarafından tacize uğradı. Hamile kadın akşam işten dönen eşi Gökhan Karabulut'a yaşadıklarını anlattı. Öfkeden deliye dönen koca, evdeki silahını alarak komşusunun kapısına dayandı. Kapıda birkaç el ateş eden öfkeli koca, komşusunun oğulları ile tartışmaya başladı. Yaşanan arbedede silahı ele geçiren komşusunun oğulları, Karabulut'u vurdu. Ağır yaralanan Karabulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay sonrası kardeşler Ahmet K., Erkan K., Cihan K. ve Sercan K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kardeş adliyeye sevk edildi. 4 kardeşten Karabulut'a ateş ettiği iddia edilen Ahmet K. ve Erkan K. tutuklanırken, diğer 2 kardeş adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.